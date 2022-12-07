好萊塢女星安海契（Anne Heche）今年8月發生嚴重車禍，駕駛汽車外出時失控衝撞民宅，導致車子起火，她被緊急送醫搶救，不幸6天後宣告腦死，家屬遵照她的遺願捐出器官後拔管，正式與世長辭，當時解剖報告顯示她的確切死因是吸入性損傷及熱灼傷，不過近日案情再度有了新進展，屍檢報告安海契的血液含有微量的古柯鹼，另外界感到驚訝。

綜合外媒報導，洛杉磯郡法醫檢驗部門表示，安海契車禍當下因鈍性創傷導致胸骨骨折，但並非致命死因，法醫解剖後發現她因吸入性損傷及熱灼傷危及生命，若沒有遇到火燒車，可能還有存活機會。她當天駕駛車輛先失控撞進停車場，後又撞進附近民宅，車輛當場起火，安海契困在在燃燒的車子半小時才被救出，雖然緊急送醫搶救，無奈已有嚴重的缺氧性腦損傷，入院後陷入昏迷，需靠呼吸器維持生命，6天後醫師宣布腦死，家屬也按照她生前遺願拔管捐出器官。

不過近日安海契的最終屍檢報告出爐，從她的血液當中檢測到古柯鹼，推測應是生前有服用，尿液報告中含有強效鴉片止痛劑吩坦尼，但已確定吩坦尼是她生前接受治療時所服用，且當時拍攝搶救畫面中，安海契被抬上擔架時並沒有昏迷，她當時從擔架上坐起，有嘗試脫逃的動作，最後還是被救援人員抬上救護車。此項消息公布，許多人發表看法：「我對她涉及毒品感到驚訝」、「很抱歉這麼說，好萊塢名人不吸毒的應該很少」，有網友提出質疑「所以古柯鹼會導致撞車？」

#AnnHeche was trying to escape that day!! BS cocaine was in her system pic.twitter.com/1Ji0SvovU9 — NBT 2.0 🇺🇸 (@TruthWins26) December 7, 2022

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