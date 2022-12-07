獲獎的網紅「可芯」。（張芷瑜攝）

獲獎的「koobii鬧大學」團隊成員。（張芷瑜攝）

2022台北網紅節於7日舉辦成果發表會與TY Star網紅獎頒獎典禮，今年是活動第三屆，這次特別選出太陽組、月亮組、星星組及momo人氣獎共4組獎項，用粉絲數分組，讓新人有出頭機會，盼透過號召更多網紅，齊心協力為台北市商圈創造聲量，帶動商圈產業發展。

北市發言人陳智菡表示，網路傳播興盛，數位足跡都會被追蹤，未來要用正能量行銷社會，11月11日在台北網紅嘉年華於香堤大道盛大舉行，感謝網紅幫北市各商家行銷，開創活動亮點，這次也依照粉絲數分級頒獎，多給新人出頭機會。

獲獎的「koobii鬧大學」成員表示，平常主要拍接訪類型影片，會走入大學與學生們互動，聊感情與生活趣事，當初參賽希望可以有更多曝光機會，也讓大家認識我們，印象深刻的是某次上午跑信義區下午跑西門，幾乎沒訪到半個人，一天還拍12個小時，感到心力交瘁，但還是秉持想完成好的作品而努力。

他們也表示，「生活太無聊，看我們就對了」，做街訪是很吃力不討好的企劃，為了不辜負粉絲，不管颳風下雨都會拍攝，雖然常被拒絕或被路人認為是推銷，但還是很感謝所有受訪者，能挖掘其他人內心的故事，是街訪有趣之處。

獲獎的「可芯」也說，之前工作是外拍模特兒，轉成展場show girl、主持人，每個領域的工作都有做過，現在固定工作是直播拍賣，當初看到有人分享就來報名，並用粉專參加比賽，因為自己入行有好幾年，這次能獲獎是一種肯定。

她也直言，臉書IG都有自己的演算法，如果沒有其他身分加持，自媒體要創新經營比較難，除非你的辨識度非常高，可以走出自己的路線，希望未來像主辦想傳達的發散正能量，努力做正向的代表。

台灣新媒體發展協會理事長陳義文表示，今年台北網紅嘉年華雖只有三天，但動員上百名網紅至現場宣傳推廣近百則PO文，創造80則新聞報導及百萬流量，運用線上及線下的整合，也讓與會商家增加營收、提升知名度，為台北商家樹立數位競爭力，這是一個可貴的成功經驗。