大甲鎮瀾宮媽祖今年將首次前往澎湖遶境會香，鎮瀾宮昨晚舉行豎頭旗等儀式。（圖／翻攝自「大甲鎮瀾宮臉書」）

大甲鎮瀾宮媽祖今年將首次前往澎湖遶境會香，鎮瀾宮昨晚舉行豎頭旗等儀式。（圖／翻攝自「大甲鎮瀾宮臉書」）

大甲鎮瀾宮媽祖今年將首次前往澎湖遶境會香，鎮瀾宮昨晚舉行豎頭旗等儀式。（圖／翻攝自「大甲鎮瀾宮臉書」）

「有海水的地方就有華人、有華人的地方就有媽祖廟！」大甲鎮瀾宮400年來，將首次到澎湖遶境會香，鎮瀾宮將於9日至12日前往澎湖遶境會香，廟方於6日晚上舉行豎頭旗、淨物品、調營犒軍等儀式。廟方強調，12日上午澎湖縣各界將聯合送駕典禮，並於晚上8時30分舉行澎湖遶境會香圓滿安座典禮。

廟方人員說，大甲媽首次到澎湖遶境會香，活動總指揮是澎縣副議長陳雙全，屆時希望有逾100艘漁船接駕，並規畫有多項活動，讓參加交流的信徒感受道地的澎湖風情。廟方昨晚安排澎湖遶境會香儀式，由副董事長鄭銘坤主持，每年大甲媽遶境前，也都會有此儀式。

壬寅年鎮瀾宮大甲媽澎湖遶境會香，將於9日凌晨1時30分起駕，中午12時抵達澎湖西嶼外海由漁船鳴炮護駕，中午2時澎湖縣各界貴賓聯合接駕典禮在

馬公市石滬廣場，下午3時30分馬公市東衛天后宮進行遶境、停駕，傍晚6時在馬公市蒔裡水仙宮遶境、駐駕。

10日上午7時大甲鎮瀾宮天上聖母起駕，遶境湖西鄉湖西天后宮停駕，當天並遶境湖西郷沙港天后宮、西嶼郷外垵溫王宮、西嶼鄉竹灣大義宮、媽宮三甲七保繞境起駕聯合祭典鳴炮起駕，晚上於澎湖開台天后宫駐駕。11日澎湖縣藝術文化活動聯合展演，晚上駐駕澎湖開臺天后宮，大甲鎮瀾宮伺酒典禮、調營犒軍。

第四天12日上午7時10分澎湖縣各界貴賓聯合送駕典禮，在澎湖開臺天后宮

，7時30分鎮瀾宮澎湖繞境會香回駕，晚上8時30分舉行大甲鎮瀾宮澎湖繞境會香圓滿安座典禮。