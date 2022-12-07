蘋果上月宣布iPhone 14系列新加入的衛星SOS緊急求救服務正式啟用，目前僅限美、加地區，不過有望於本月擴展至歐洲多國。上線不到1個月，一名男子日前受困阿拉斯加雪地，意外實測後獲救。
綜合外媒報導，SOS功能協助蘋果用戶在沒有訊號時向中心發送警示，事件發生在本月初，男子當時騎乘雪地摩托車橫越北美西北角阿拉斯加，一路從諾爾維克（Noorvik）騎到科策布（Kotzebue），疑似氣候不佳不幸受困半路動彈不得，且地理位置偏僻沒有網路可求救。靈機一動用iPhone 14支援的iOS 16.1來實測緊急求救功能，隨即向官方發送GPS定位，最後4名來自西北-北極自治市鎮的搜救人員趕到才成功獲救，男子並無大礙。
報導指出，搜救人員對此次任務印象深刻，因為求救訊息上的資料既完整也非常精準。值得一提的是，蘋果官方強調衛星求救功能受地理範圍限制，超過緯度62度地區恐失效，當時男子所在地靠近緯度69度，可說是不幸中之大幸。
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