隨著國境全面開放，國際貿易局「出口行動專案」7日委託外貿協會執行辦理「2022年亞太商機日」，總計邀來11國55家日韓、澳紐、東協國家買主來臺，與250家臺灣企業進行超過465場實體洽談，預期商機5,000萬美元。

貿協指出，今年1-10月我對東協主要國家的雙邊貿易都有2位數成長，且根據IMF預測，明(2023)年東協GDP成長率將高於全球平均，東協主要國家通貨膨脹率多屬於5-6%以內的溫和成長，有助於刺激經濟發展。邊境的解封帶動買氣及採購需求，貿協明年亦將乘勢鎖定東協澳紐及日本市場，辦理一系列拓銷團、臺灣形象展活動，率領臺灣企業出國拚訂單。

此次來臺買主以印尼、馬來西亞、日本最多，採購品項多元，包括食品、食品包裝機械及餐飲設備為大宗，其中，馬來西亞通路業者表示，臺灣食品在馬來西亞市場很有潛力，此次洽談的臺灣產品包裝新穎時尚，抓人眼球。

澳洲DEVICE TECHNOLOGIES AU，為澳洲最大醫療設備供應商，此次與多家臺灣醫療設備器材商洽談，買主建議由於澳洲醫療產品法規嚴格，臺灣企業可先行了解澳洲醫療器材上市法規與販售規定，為進入市場預做準備。

日商TAKACHIHO KOHEKI CO LTD高千穗公司則是來臺尋找工具機零件等產品，洽談場次多，主要相中臺灣工具機吊臂和齒輪供應商。

新加坡商BM NAGANO PTE LTD為企業提供完整的供應鏈管理，此次與臺灣網路安全領域業者洽談，買主認為臺灣企業在該領域的軟硬體發展相對成熟，具有合作潛力。

至於參於此次活動的臺灣業者中，豆之家食品與馬來西亞食品通路業者NGUAN SENG（源成）及新加坡買主SHINY PTE LTD洽談，主推「萃菓」及「米果」系列產品，豆之家表示買主採購需求明確，未來有望持續合作。

而專業工業電腦研發製造供應商磐儀，此次與馬來西亞SMOVE洽談，買主為馬來西亞整合軟體系統商，有機會合作共同拓展馬國當地市場。久大軸承則表示，疫情期間自行車、小家電等用品需求增加，帶動市場商機，有機會與日商TAISEI MONAC CO LTD進一步互動。