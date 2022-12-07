鑑於安全保障上太空的重要性增加，日本政府初步決定將把航空自衛隊的名稱改為「航空宇宙自衛隊」。這將是日本航空自衛隊1954年成立以來首度改名。

日本朝日新聞報導，日本政府考慮把航空自衛隊的名稱改為「航空宇宙自衛隊」，以向海內外明示日本將加強太空安全保障的重要性。預計新名稱將載入本月中旬正式完成修訂的安全保障3文件。

日本政府相關人士已將航空自衛隊要改名的方針向執政黨自民黨籍國會議員說明。自民黨4月向政府提出的建言就要求政府應考慮把航空自衛隊名稱改為「航空宇宙自衛隊」。

日本防衛省（相當於國防部）正加強太空領域的因應，2020年5月在航自內部成立「宇宙作戰隊」，設於府中基地（位於東京都），負責的業務包括監視人造衛星是否面臨危險等，今年3月改編為「宇宙作戰群」。

目前日本政府正在修訂國家安全保障戰略等安保3文件，預料內容將記載日本計劃發射大量小型人造衛星以掌握敵方位置情報等加強對策。