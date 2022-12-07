3縣市豪雨特報 東北風挾雨彈夜襲「下到明天」 20:072022/12/07 中時新聞網 陳又瑞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局表示基隆、新北、宜蘭有局部大雨或豪雨。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東北季風影響，易有短延時強降雨，氣象局今（7）日對基隆市、新北市、宜蘭縣發布豪雨特報，今晚至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石。 氣象局說明降雨狀況。（翻攝自氣象局） 大陸冷氣團恐下周來襲！這2天急凍 台北探14度 新北推永續城市與國際交朋友 讓世界看見新北 新北貢寮鮑產季 限量餐盒預購開跑 #東北季風 #豪雨 #新北 #基隆 #宜蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 臉書張貼出租車位詐騙 板橋警逮詐欺慣犯 15:332022/12/07 社會 貢寮鮑正當時 大雪當補藥膳湯超養生 15:452022/12/07 生活 為留「金泉獎」 宜蘭成立競選總部為礁溪溫泉催票 15:082022/12/07 寶島 黃明昭向聚眾鬥毆宣戰 新北蘆洲角頭街頭鬧事中第一槍 09:172022/12/07 社會 「嗆放火挾3女」 新北社會局結合警網阻悲劇 勇奪菁網獎獻給侯友宜 17:292022/12/07 社會 北北基桃將組「市長聯合施政群組」 侯友宜：延續精神擴大凝聚 15:272022/12/07 政治 侯友宜辦公樓層成藝廊 「致當下」集結大師作品 13:262022/12/07 生活 林口交流道流標9次終得標 新北交通局：機捷納1280時機已到 16:352022/12/07 生活 基隆男子違停公車站爆衝突 疑似毆打客運司機 14:332022/12/07 社會 交通部金安獎 新北警獲「道安創新貢獻獎」全國第2名 11:532022/12/07 寶島 世足冠軍之夜 新北3場地直播揪民眾一起嗨 15:462022/12/07 生活 今「大雪」白天回溫！周五又變天 下波強冷空氣時間曝 07:532022/12/07 生活 新北頒發805萬獎學金 1681位原住民學子受惠 12:082022/12/07 生活 第16期新北市疫苗系統 12月7日起開放預約 09:542022/12/07 生活 中選會頒當選證書 謝國樑：將花時間與民眾直接溝通 10:372022/12/07 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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