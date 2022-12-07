東北季風影響，易有短延時強降雨，氣象局今（7）日對基隆市、新北市、宜蘭縣發布豪雨特報，今晚至明日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石。

氣象局說明降雨狀況。（翻攝自氣象局）
氣象局說明降雨狀況。（翻攝自氣象局）
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