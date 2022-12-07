台灣連鎖暨加盟協會(TCFA)今日舉行「全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔」的頒獎典禮，遠傳電信在此項「連鎖服務業奧斯卡獎」的大賽中表現亮眼！遠傳自全台門市挑出17位服務菁英，參選優良店長資格審查並全數通過，歷經半年的初選、書面審查及在地活動經營等審核，由台中中友直營門市陳敬中、左營華夏直營門市李恩瑜、高雄林園二直營門市黃佩筠等3位店長，以優異成績榮獲「傑出店長獎」肯定！

今年度共計43家知名連鎖企業，263位優良店長通過資格審查，其中有171位店長進一步挑戰連鎖業奧斯卡「傑出店長」選拔。遠傳多年來持續參與，累計目前已孕育出213位優良店長，其中53位獲傑出店長肯定，為電信業獲獎人數最多企業！遠傳每年推舉的菁英皆歷經嚴格評選，無論是門市現場神秘客評核、積極投入各項公益與社區關懷活動，更有長達半年的密集訓練，才可完成這項艱鉅的挑戰，獲獎的傑出店長們不斷以創新與堅實的客戶服務持續努力，成為帶領通路前進的第一線主管。

本次榮獲傑出店長的台中中友直營門市陳敬中表示，面對每一次的挑戰都是變強的機會；而左營華夏直營門市李恩瑜則分享，無論遇到任何境遇，都堅持能不忘初心，持續展現優質的工作品質，精益求精！高雄林園二直營門市黃佩筠期許自己未來能不斷提升專業能力，充分發揮專長，並相信自己的執著與努力必定能不斷成長、突破。

遠傳以落實服務、創造感動的待客之道，將心比心回應每位客戶的需求，持續獲得各評鑑與獎項的肯定，連續十一年獲得「工商時報服務大評鑑」的佳績，締造服務業難以撼動的紀錄；遠傳始終相信只有全心且準確地回應客戶需求，服務才能感動人心，不但以科技解決有形的距離，更藉由有溫度的服務來連結世界。