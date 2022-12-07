為穩定國內經濟情勢，總統蔡英文昨(6日)召集行政院蘇貞昌院長及財經相關部會首長，就整體經濟情勢與政府因應方案深入討論。蔡英文作出三大指示，包括提振興措施協助產業恢復元氣，穩定民生物價，規畫公共運輸補貼，多元政策平抑房價等。但臉書粉專「不可能我二弟天下無敵」引農委會主委陳吉仲說的「不解決蛋價」吐嘈穩定物價不可能，交通補助若沒配套，平抑房價若沒通過《平均地權條例》的話，就是在騙。

「蔡英文作出三大指示。」不可能我二弟天下無敵今(7日)在臉書發文指出：1.要求行政部門提出相關振興措施以協助產業恢復元氣，並加強穩定民生物價。2.中央政府將主動規畫推動公共運輸補貼政策，減輕通勤族支出。3.加速推動相關修法及運用多元政策平抑房價。

他吐嘈表示，第一點應該就是最簡單的直接撒幣發錢了，周玉蔻說有十倍券。而所謂加強穩定民生物價是不可能的，農委會主委都直接明白厚臉皮的說「只負責解決蛋荒、不解決蛋價」。

第二點交通補助，應是縣市長選舉時部分候選人政見的相關補助，差別就在這個補助會是長期並有完整配套措施，還是短期做個樣子。

他強調，第三點平抑房價，指標很簡單也最重要，看看那精美的蔡英文房市三箭越打越噴。其實只要立法院61/113席的民進黨團沒有排審並通過《平均地權條例》的話，就是在騙。