全台外籍移工高達70萬人，移工的宿舍商機龐大！每年引進3000多位移工的美家人力資源，砸6億重金在潭子科技產業園區內打造全台最美移工宿舍「宜居·美家」，一期宿舍暨全球診所藥局今（7）日熱鬧開幕，包括經濟部加工出口區管理處及馬尼拉經濟文化辦事處等官員到場祝賀。

經濟部加工出口區管理處台中分處長紀世宗表示，潭子科技產業園區目前的就業人口數約達8000多人，其中，外籍移工占約1400多人，預期今年潭子園區總產值可達450億元，年增約5%。

美家人力董事長許家畯表示，美家人力是榮獲ＲＢＡ銀牌廠商，秉持著提供雇主及移工滿意的服務為目標，致力提供移工在台工作媒合與食衣住行的的協助。

為了讓移工能住得安心，美家在潭子加工區蓋了移工宿舍「宜居·美家」，除了硬體之外，為了實踐給外籍從業人員優質的居住環境，美家人力也邀請「全球健康診所及藥局」進駐，提供移工最便利且友善移工的服務。

美家人力資源執行長林淑如表示，潭子加工區「宜居·美家」分兩期規劃約1400戶，總投資額逾6億元，其中，一期規劃580戶宿舍已啟用，第二期宿舍規劃840戶正在興建中，預計2024年第一季完工，不僅解決了1400位外籍移工的住宿問題，二期還能釋放出更多空間讓餐飲及商店進駐，使得整體區內服務更加完善，不管是台籍工作人員或是外籍移工都能在區內有更舒適的生活環境。

初璞建築葉育鑫建築師表示，建築團隊期待創造一個讓移工們能生活與成長的家，因此以新概念的宿舍去規劃具備教育與生活的公共空間，外觀參考菲律賓最知名的吉普尼配色，希望用活潑明亮的配色，讓宿舍在產業園區中受到矚目。

此外，宿舍內也一改過去大家對移工宿舍陰暗潮濕的印象，每間房間都有非常棒的採光且有獨立的衛浴設備，在不同樓層也設有交誼廳、洗衣房、廚房，就是希望能提供移工朋友一個舒適的居住空間。

葉育鑫說，對應春夏秋冬(日/夜)體感需求，以通風採光的宜居宅為規劃時之優先考量。希望塑造一處活力與影響力之立面新地標，園區內一、二期興建時的過渡期間，更全面考量其接續之時程計畫，續接未來臨北屯路創新園區的順暢發展，期許異鄉人能在這大屋子裡鉤織家鄉回憶。

全球健康醫生黃致遠表示，全球健康有機會在潭子科技產業園區，提供園區從業人員專業的診療服務，除了專業醫師、藥師、護理師外更有中英文及菲律賓與的通譯人員，不只照顧到區內臺籍員工，也更貼心友善地照顧外籍員工，提供區內同仁最專業、最齊全、最安心的看診環境。

潭子科技產業園區是各種精密工業的匯集處、是工作往返的處所，但對於東南亞移工朋友來說是一處生活與成長的家。異鄉人總是遙想著家鄉，而周遭始終沒有一處令他們安定的居所。

經濟部加工出口區管理處台中分處與美家人力資源看到這份失了根的盼望，於2019聯手共創移工在台家園，藉此希望讓移工朋友在明亮寬敞的空間，用共通的語言、吃熟悉的美食，讓這個場域因為有這些異鄉來的朋友，成就一處活力與影響力的新地標。

今日開幕活動也邀請到菲律賓移工模特兒進行「菲律賓文化展演」，由30位由全台各地前來的菲律賓在台移工，穿上由菲律賓藝術家馬力歐製作的傳統服飾Barong Tagalog及晚禮服走秀。

今日開幕活動的另一大亮點，就是在菲律賓街頭巷尾常會看到一台台色彩繽紛鮮豔的「吉普尼」，為搭配「宜居美家宿舍」的落成，美家人力從海外引進全台唯一原汁原味的吉普尼來台，並邀請在台移工藝術家利用閒暇之餘，為吉普尼換上新裝，藉此創造一處極能代表東南亞風情的藝術角落。