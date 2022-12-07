全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔今日揭曉，遠通電收一舉囊括8座大獎，除1座傑出店長獎、5座優良店長奬，更拿下2座象徵神秘客評比滿分的「服務品質優異獎」。

主辦單位台灣連鎖暨加盟協會指出，今年獲選全國傑出店長難度極高，尤其這3年面對疫情的挑戰，企業更須展現數位轉型的韌性與生命力；今年共43家知名連鎖企業、共263位優良店長，歷經長達半年的時間，角逐傑出店長殊榮，並經各領域專家學者所組成的評審團，從參賽者實務經驗、服務專業等面向進行全方位評核。

遠通電收今年除南投門市謝宜庭與仁德北門市梁琇琪同獲服務品質優異獎，另包括台北門市沈憶欣、蘇澳門市吳秋蘭、新營北門市高玉如、高雄門市莊培如同獲優良店長表揚。

遠通電收2018年參賽至今共成就6座傑出店長、24座優良店長獎，以及6座服務品質優異獎。遠通強調，過去將近20年，公司攜手政府努力不懈，成就台灣國道ETC全民服務的數位轉型，遠通會將獲獎的榮耀視為責任，持續堅守崗位，為台灣智慧交通，以及全體用路人的行車、停車品質繼續努力。

遠通表示，門市反轉疫情衝擊導入數位轉型，推動多項零接觸數位服務，將防疫思維融入到公司產品中，包含電子帳單、自動儲值、智慧停車等，提供便利體驗更守護用路人健康。

遠通電收泰安門市店長吳佳玲去年獲頒傑出店長，又因為服務專業、富有溫度、防疫措施滴水不漏，榮獲服務品質優異獎。她表示，「人生就像騎腳踏車，想要保持平衡就得想前走」這句話勉勵自己，過去這段日子，儘管疫情影響，但夥伴們目標一致，都能自發性地將服務做到位，互相提醒、協助，不原地踏步、持續精進服務，因此才能達到這樣的好成績。