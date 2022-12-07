「台灣連鎖業奧斯卡金像獎」全國商店優良店長表揚暨傑出店長選拔7日結果出爐，遠通電收收下8座大獎，包含1座傑出店長獎、5座優良店長獎，以及下2座象徵神秘客評比滿分的「服務品質優異獎」。

遠通傑出店長梁琇琪憑藉服務流程創新、超高標的服務品質、熱心公益與卓越業績，獲評審青睞脫穎而出。另外5座優良店長分別由台北門市沈憶欣、蘇澳門市吳秋蘭、新營北門市高玉如、高雄門市莊培如拿下。至於服務品質優異獎則是南投門市謝宜庭與仁德北門市梁琇琪拿下。

主辦單位台灣連鎖暨加盟協會指出，今年獲選全國傑出店長難度極高，尤其這三年面對疫情的挑戰，企業更須展現數位轉型的韌性與生命力；今年共43家知名連鎖企業、共263位優良店長，歷經長達半年的時間，角逐傑出店長殊榮，並經各領域專家學者所組成的評審團，從參賽者實務經驗、服務專業等面向進行全方位評核。

遠通電收表示，從2018年參賽至今共累積6座傑出店長、24座優良店長獎，以及6座服務品質優異獎。過去將近20年，遠通攜手政府努力不懈，成就台灣國道ETC全民服務的數位轉型，未來會持續堅守崗位，為台灣智慧交通，以及全體用路人的行車、停車品質繼續努力。