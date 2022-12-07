經過多年的開發與多次延誤，美國陸軍第一批雷射武器部隊終於將在下個月成軍，是由4輛配備雷射砲的史崔克步戰車(Stryker IFV)所組建的裝甲排。

任務與目的(task and purpose)報報導，這4輛史崔克裝甲車，最特別的武器就是安裝上被稱為「機動短程防空」 (DE M-SHORAD)的5萬瓦等級雷射砲，由於該型雷射砲主要是是攔截與防禦無人機、迫擊砲，因此裝有雷射的裝甲車，被稱為「史崔克守護者」。

美國陸軍快速能力和關鍵技術辦公室 (RCCTO)負責人索爾古德中將(Neil Thurgood)在 8 月承諾，「新的史崔守護者將在未來 45天內，交付給到西爾堡(Fort Sill)進行測試。不過，到了10月，研發工作又必須延長幾個月，以確保最終成品能夠大規模生產和部署。

武器開發出現這種延遲，幾乎是常態現象， DE M-SHORAD雷射砲也只是略微晚到而已，似乎已準備就緒。RCCTO 發言人表示，在今年3月於白沙飛彈靶場的測試中，雷射砲展現了對高度威脅物體的攔截效果。

負責製作的承包商雷神公司(Raytheon )表示，原型雷射砲在測試期間，「識別、瞄準、鎖定、擊落」多枚迫擊砲彈，通過了好幾項模擬情景的測試。

隨著無人機戰爭的興起，包括最近的俄烏戰爭，利用迫擊砲、火箭彈、無人機的不對稱戰爭打法，已成為相當常見的戰術，烏克蘭持續要求更多與更有效的低空域攔截系統，包括刺針飛彈、NSAMS、鷹式飛彈、獵豹防砲戰車，都是對抗這種威脅，然而它們都需要彈藥與飛彈。

雷射攔截是顯而易見的理想武器，每一發「彈藥」只是能量光束而已，只要有充足的電力，它就沒有「彈藥」不足的問題。

目前尚需要瞭解雷射武器的攔截範圍與效果， RCCTO 目前正在開發一種 2萬瓦的雷射武器「陸軍多用途高能雷射」 (AMP-HEL)，安裝4人乘坐的突擊越野車。只是功率過小的雷射砲，可能威力不足，Breaking Defense報導，它可能只能防禦某些類型的無人機，火箭、大砲和迫擊砲就威力不足。