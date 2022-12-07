買房成家是許多人的夢想，但高房價卻讓人望之卻步。一名網友表示，友人年收入大約有90萬，貸款1000萬元買房，讓他納悶「是哪來的勇氣？」不過文章曝光後，鄉民發現友人在國營事業工作，一面倒讚爆，還說：「國營薪水只會越來越高」。

「他真的貸下去了！」原PO在PTT八卦板發文表示，友人在中油當職員，每年薪水大約有90萬元左右，近期萌生了買房的念頭，積極看房後，果真讓他找到理想中的房子，貸款金額高達1000萬元，讓原PO感到相當詫異：「我聽了差點昏倒…是那來的勇氣？之後要離他遠一點嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「你覺得銀行審核貸款的人和你相比，誰比較沒腦呢」、「貸30年輕輕鬆鬆啊，國營薪水只會越來越高」、「中油利率很低，怕什麼」、「中油升很快，薪水破百容易，十年後資產會遠大於你」、「他是現在才90，以後穩穩過150還會還不完?」、「在國營事業工作，如果房子狀況好，說不定還能貸到35年」。

不過，也有過來人估算，千萬房貸每月大約需繳3萬元左右，以年薪90萬元來說，尚在可負擔的範圍內，「平均一個月薪水7.5萬，貸30年，一個月繳3.5萬左右很夠用啊」、「我同事薪水實領才60萬，貸1900萬供你參考」、「繳完貸款一個月都還有3至4萬可以用，已經跟很多人的月薪一樣了」。