百萬網紅「Yumi.k」擁有傲人的G級上圍，身材火辣又非常敢露，時常只穿著內衣逛街、看醫生、打羽球、接種疫苗等，這樣的舉動讓她迅速爆紅，在Instagram擁有139.6萬人追蹤，先前她去看羅志祥演唱會，因為身穿蝴蝶造型的上衣被封為最辣蝴蝶姐姐；近期她和一票好友出國旅遊，曬出在當地名勝古蹟拍攝的照片，沒想到卻因穿著太辣被外國人圍觀，意外成為當地特別風景。

Yumi.k日前與一票好友到歐洲玩，途經多個國家，近日她曬出兩張在義大利拍攝的影片，打卡地點是米蘭主教座堂，是義大利最大的教堂，她寫下旅遊心得：「好多人，越晚越漂亮也越冷」，照片中她身後就是雄偉的建築物，Yumi.k棕色長髮披肩，身穿棕色透膚上衣，和平日只穿內衣的作風不同，不過低領仍可看見她的G級雪乳，胸前春光一覽無遺，身後也有不少外國男人被她的好身材吸引，不顧身邊女伴直接盯著Yumi.k看，第二張照片還有一位頂著啤酒肚的外國白髮大叔站在她身後觀察。

網美Yumi.k身後有個阿伯似乎在欣賞她的身材。(yumibb8888 IG)

美照獲得2.1萬網友按讚，網友紛紛留言：「阿伯看夠了沒」、「後面的阿伯覺得開心」、「美美的好好看」、「旁邊的人都在看妳」、「妳有滑倒嗎？地上都是口水」、「只有妳漂亮吧」、「果然是大家目光焦點」、「美女襯托美景」、「外國朋友的眼神說明了一切」、「真的是最美的風景」，面對大家都注意到的外國阿伯，Yumi.k說「幾乎每張都有他」。