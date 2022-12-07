海基會12月6、7日舉行財經法律顧問會議，針對「中共『二十大』後臺商的機遇與挑戰」與「創投、新創與臺商回臺投資如何創造三贏」等主題進行討論。多數顧問認為，中國大陸經營環境愈趨嚴峻，臺商應衡酌自身競爭優勢、評估經營策略與產業佈局的調整，以快速因應新的情勢。

海基會副董事長兼秘書長詹志宏表示，中共二十大報告文字屬原則性宣示，12月中旬即將召開的中央經濟工作會議，根據決議可以更具體掌握未來經濟發展的規劃，也能更清楚明年度的具體計畫，海基會將持續關注並彙整相關政策動態與資訊，即時提供給臺商參考。

針對中共二十大報告提及共同富裕、鞏固發展公有制經濟、深化國資國企改革等面向，海基會的引言報告建議臺商企業須因應中國大陸經濟成長放緩、對企業監管力度加大、勞工薪資成長及新增稅賦而致使經營成本上升等等內部挑戰。

顧問提醒，受到疫情影響，不少在中國大陸的外資與臺商已逐漸移出、佈局其他生產基地，台商應衡酌自身的體質與屬性，決定留在大陸或移至其他地區的比重分配，或更進一步尋求打進國企供應鏈或其內需市場。而美中貿易戰與科技戰已逐漸形成兩種標準，企業已開始面臨產品規格「雙標」的挑戰。

顧問認為，製造業上市櫃公司因應大環境變化的能力較強，中小企業要因應挑戰、壓力相對較沉重。近三年中國大陸因封控政策致使就業與內需不振，令經營服務業的臺商遭受很大衝擊。而近期備受關注的供銷社成長迅速，加上廣建社區食堂，採購與物流集中掌控，將成為餐飲相關行業臺商的強力競爭對手。

針對綠色與環保議題，有顧問指出，「環境資訊」的揭露，目前僅在部分行業試行，未來可能擴大範圍，屆時環保將成為臺商不容忽視的議題。另有顧問提醒，包括個人資料保護或數據安全等法規已有許多處罰的案例，臺商在勞工的個人信息處理與企業數據應用上需要特別留意，避免衍生爭議甚至觸法。

在稅賦方面，有多位顧問提出，應注意中國大陸遺贈稅的落實進度，一旦開始課徵，其徵稅範圍可能擴及至境外資產，對於臺商資金轉移與佈局分配影響甚鉅，應及早留意因應。

有顧問建議，我政府鼓勵企業創新轉型，也鼓勵投資新創企業，但個別企業要進行投資，過程繁複、也缺乏風險與獲利評估的專業，或可考慮以成立基金的方式，協助有意返台投資的臺商找到合適的策略投資標的，同時也幫助新創企業獲得助力、能穩定成長。