此次九合一選舉，前副總統呂秀蓮堪稱慘敗；她在臉書指出，理應不介入內政的美國AIT處長孫曉雅針對投票結果公開表示，「避免戰爭是所有政策制訂者、利害關係者與外交官的共同責任，所有人都應該竭盡全力避免戰爭發生。」小英的男孩女孩們聽到了嗎？

呂秀蓮指出，歷年來台灣選舉的政黨輪替有其「軌跡」，總統大選勝利的政黨，往往在隨後的地方選舉敗選，稱作「鐘擺效應」。第一任執政時還不致影響連任，但若是第二任，往往預告政黨可能會流失。

她表示，別忘了陳水扁和馬英九前兩任總統執政最後一年的難堪處境，幾乎走到那裡，人民反對到那裡。水能載舟，也能覆舟，民進黨必須盡速有效作危機處理，慎防執政的土石流迎面而來。

她認為，所謂木腐而蟲生，三年前817萬人投給蔡英文，為何短短三年不到，就有三百多萬人背棄呢。民進黨若不深切反省並且改過自新，老是用「世代交替」將責任推給前輩，或仍然派系算計，只會讓人民更加嫌惡。

她說，敗選以來，蔡英文只辭掉黨主席卻慰留行政院長，只「致意」卻從未「道歉」，而且仍在幕後操控人事安排。鄭文燦與蔡適應兩位小英當紅的男孩因論文抄襲而紛紛中箭，恐怕只是執政土石流的前兆而已。選後一周雖召開高層敗選檢討，但予人不痛不癢，不急不徐的感覺。

九合一投票結果出爐，美國AIT處長孫曉雅召開記者會公開表示：「美國會與任何台灣民選代表合作，不論那個政黨當選。」明知這次只是地方公職選舉，孫曉雅這話是否「超前」示好？

提到「公投綁大選」，她認為是民進黨的核心主張，卻出爾反爾，別以為選民都得了失憶症；「維護治安，保障人權」更是民進黨的使命，反對黑金政治尤其是神主牌。選前爆發的台南88顆子彈槍擊案，為了選舉考量，可以吃案嗎？更令人怵目驚心的是，由於抗疫防疫措施過當，導致數以萬計的男女失業倒閉，為了找工作落入詐騙集團變成豬仔的悲慘故事，居然在台灣上演，還跟警政人員有關。

她認為，蔡總統和蘇院長不聞不問，國家人權委員會和檢警人員當然不敢偵辦。但人民看在眼裡，恨在心裡。