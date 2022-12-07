彰化銀行公布，11月合併稅前盈餘8.57億元，累計前十一月合併稅前盈餘為118.97億元，累計前十一月合併稅前每股盈餘(EPS)為1.12元，累計前十一月合併稅後純益100.16億元，累計前十一月合併稅後每股純益(EPS)為0.95元。

慧洋自結前11月稅前盈餘104.75億元 寫新高
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