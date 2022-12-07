彰銀11月稅前盈餘8.57億元 20:432022/12/07 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化銀行公布，11月合併稅前盈餘8.57億元，累計前十一月合併稅前盈餘為118.97億元，累計前十一月合併稅前每股盈餘(EPS)為1.12元，累計前十一月合併稅後純益100.16億元，累計前十一月合併稅後每股純益(EPS)為0.95元。 慧洋自結前11月稅前盈餘104.75億元 寫新高 信邦11月營收 連九月創新高 盛達飽賺 10月獲利贏過Q3 #彰銀 #累計前 #十一月 #合併稅前盈餘 #EPS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華城前三季EPS創同期第四高 下半年營收、獲利望優於上半年 11:142022/12/05 財經 豐興11月營收31.69億元 年減16.45％ 19:342022/12/07 財經 熱門股－康舒 本業毛利率Q4回升 04:102022/12/03 證券．權證 三策略奏效 聖暉訂單創高 04:102022/12/05 產業特刊 京城銀前11月每股賺2.16元 04:102022/12/03 金融．稅務 《光電股》大立光11月營收創2年單月高 外資看好喊上3000元 09:582022/12/06 財經 晶技、碩天 明年獲利更強 04:102022/12/06 證券．權證 《國際經濟》韓11月通膨再降 仍遠高於目標值 09:382022/12/02 財經 六公股銀踩雷46億三大疑點 黃天牧：金檢團隊已出發去歐洲查 12:352022/12/05 財經 神山助陣 中砂帆宣權證靚 04:102022/12/07 證券．權證 祥碩、聯亞 營運有轉機 04:102022/12/06 證券．權證 慧洋 前11月稅前盈餘登峰 04:102022/12/06 證券．權證 中信金 外幣放款強勁 04:102022/12/04 證券．權證 AES-KY前十月EPS勝去年全年 04:102022/12/03 證券．權證 公股銀漲外派津貼 史上最大調幅 04:102022/12/07 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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