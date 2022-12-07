第一銀行積極建立多元人才招募管道，除了持續公開招募新血外，現在更大步走入校園，藉由產學合作挖掘人才。今年除一般領域外，更新增資訊、客服二大方面，藉由產學合作後留住人才，達到無縫接軌，今年留任比重接近8成之多，一年有數十人藉此管道進入一銀。

由於產學合作的成績不錯，也成為一銀重要的徵才管道，一銀更已規劃大舉擴增名額，明年預計一口氣將錄取人數上限拉高至140人。

以近三年一銀產學合作的進用行員人數來看，從2020年的40人、2021年的44人，今年來到77人，留任率從63％、66％到今年的76％，數字都是持續增長。

而為了強化海外布局，一銀更針對產學合作的新進員工，增加外語檢定能力達到一定分數，可以用6職等聘用，且經過考試後，可晉級至7職等，未來也將成為一銀布局海外時新的人才生力軍。

一銀主管說，過去多跟科技大學、商業大學合作，現在更擴大到一般大學，合作學校已經達到13間。一銀今年產學合作的實習人數共101人，進用行員77人，留任率76％。

一銀的產學合作學生，主要是一銀每年會與合作大學招募大四下學期學生至一銀實習，實習期間為2～6月，內容包含職前訓練及在職訓練，訓練完畢則安排大廳服務員實習，並實際派任存匯櫃台業務工作，實習結束後擇優錄取留任為正式行員。接著下來，進入一銀後，還有半年的試用期，藉由完整的訓練以留住優秀人才。