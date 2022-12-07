商業發展研究院7日發布最新一期商業服務業景氣循環同行指標綜合指數（CCCIS），今年第三季商業服務業景氣循環同行指標綜合指數顯示略有回升，且並未如於上一期預測的持續下降，主要因住宿餐飲業在第二季以來至第三季強勁反彈回升，加上服務業就業人數在同期間也呈現增加，不同於前一年的持續減少。

商研院表示，但領先綜合指數仍然持續下滑，且下滑速度加快，導致同行綜合指數在短暫振盪後，預測明年第一季會再止升轉降。意味疫情趨緩下防疫措施鬆綁的效果，受限於整體經濟的下行趨勢，代表內需為主的商業服務業並無足夠力量獨撐大局扭轉趨勢。可見同行綜合指數在今年下半年的逐漸回升走勢，充其量仍然只是低谷振盪的徘徊現象，無法算是真正的復甦。

商研院指出，環顧整體國際經濟情勢，自疫情爆發的近三年來，加上極端氣候、地緣政治衝突、全球化「大退潮」、俄烏戰爭等影響經濟下行趨勢的因素，變本加厲。供應斷鏈、能源與糧食短缺、螺旋狀物價上漲形成，引發美國聯準會（Fed）「縮表」在先，接著連連升息，各國貨幣紛紛貶值，通膨壓力蔓延全球，國際貿易需求轉弱。

同時第二大經濟體的大陸因防疫「清零政策」與「爛尾樓」房地產泡沫危機，影響所及，美國股市終於亦見不支倒地，並波及全球股市。國際貨幣基金（IMF）對今明年的世界經濟成長估計與預測，出現破天荒的四度下修，去年的「不均衡」復甦，未能向上改善，反而演變成持續下行走勢，尤其通膨壓力一直未見紓解，如今情勢已惡化成自石油危機以來最嚴峻的「停滯性膨脹」（stagflation）「不確定」危機。

在如此環境趨勢下，商研院認為，過去疫情大流行期間，台灣仍然可因為半導體為主的製造業基石穩固（「護國神山」台積電躍升世界第十大市值品牌），加上防疫相對於世界十分成功（曾經高創252天連續零確診記錄），製造與國際貿易迄未出現供應斷鏈現象，經濟韌性之強，稱霸全球。

但國際經濟情勢持續惡化，如今雖然國內外因疫情趨緩，各國國境也紛紛重開，國內自10月13日起開放國門後，於12月1日起開始有條件「脫罩」，餐飲業「春暖鴨先知」，其他消費服務業亦摩拳擦掌引頸期盼「報復性」消費的到來。唯通貨膨脹已明顯剝蝕國民購買力，疫情衝擊人力供需與就業結構，加上消費者行為與消費趨勢的轉變也已產生「新常態」，並無法照著老路走回去。

其中僅創新應變的新商業型態與經營策略才能有效「迎春」，商研院強調，不只商業服務業的餐飲觀光住宿如此，其他金融、物流運送如此，甚至國際貿易與跨境電商服務業也如此。一般已熟知的「數位轉型」、「能源轉型」與「ESG永續轉型」的浪潮更兇猛地迎面拍岸而來，正等待政府、民間、機構、專家共謀加速變革創新之道，促進歷史性的數位與服務為中心所驅動的重大投資風潮，重振「台商回流」潮後的另一波「創新價值」投資風潮，徹底改造成一個足以確保今後「均衡」與「永續」發展的新產業結構與經濟體質。