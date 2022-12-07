C羅的女友喬治娜準備離開球場。（路透）

葡萄牙在16強賽以6比1屠殺瑞士，但是指標球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）沒有被排進先發，枯坐板凳直到最後17分鐘才上場，結果也沒能進球。C羅的女友喬治娜（Georgina Rodríguez）在比賽現場，她顯然很不高興，賽後在IG發文表達她的不滿。

喬治娜寫道：「當場內11位球員唱國歌的時候，他們都對著你唱，很可惜沒能在90分鐘裡欣賞世界最棒的球員比賽，球迷都沒有停止呼喊你的名字。我希望上帝和你親愛的朋友Fernando能夠攜手再給大家帶來一個雀躍的夜晚。」

「親愛的朋友Fernando」就是在諷刺葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos），C羅在小組賽對戰韓國時得罪了桑托斯，所以16強戰遭到桑托斯罰坐板凳。桑托斯當然否認，他表示「完全是基於戰術考量」才沒讓C羅先發對戰瑞士。葡萄牙確實也打出大捷，因此外界並沒有質疑桑托斯的調度。現場的葡萄牙觀眾在剩餘30分鐘時開始大聲呼喊希望C羅上陣。

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在16強對戰澳洲時繳出精彩表現，妻子安托內雅羅庫佐（Antonella Roccuzzo）在現場看比賽時笑容可掬。相比之下C羅與女友喬治娜顯得相當不堪。

多家媒體毫不留情嘲弄C囉，挖苦他與隊友慶祝到一半就獨自退場。其實這並非事實，C羅在隊友進球時也很興奮，最後和隊友一起向觀眾揮手致意，只是在離去的時候被媒體拍下大作文章。