總統蔡英文昨(6日)召集行政院蘇貞昌院長及財經相關部會首長，作出三大指示試圖穩定經濟情勢，包括多元政策平抑房價等。但媒體人黃揚明感嘆，總統回歸國政是好事，但非要到敗選才知回歸本務，是多麼痛的領悟？他還建議總統不如親自讓媒體提問問到飽，這才是真正有所改變。

「執政黨知道會痛，施政才會務實。」黃揚明今(7日)在臉書發文表示，九合一選戰讓中央執政的民進黨再次嚐到敗選滋味，政黨輪替在民主國家本是常態，但民進黨在2016年蔡英文上台後，行政、立法等大權在握，2020年蔡連任後，中央更透過前瞻預算等加強資源分配等權力，疫情期間指揮中心號令一下，無人敢不從，自此執政者的嘴臉變得高高在上、面目可憎。

他直批，就像九合一選前一個月，蔡總統臉書粉專如同選舉機器人，幾乎8、9成發文都是輔選、助選、選情議題，視國政、治安等重大事件如無物，著實令人民反感。

敗選後，總統昨召集了財經高層會議，提及的議題，多是她2016年上任前就開出的支票，例如「平抑房價」。黃揚明質疑蔡英文，上任拋出「住宅三箭」，但為何過了6年多，這次會議還是要強調「減輕人民租屋負擔」、「以多元政策平抑房價」？

「總統回歸國政事務，總是一件好事，但是非要到敗選才知回歸本務，這是多麼痛的領悟？」黃揚明強調，總統不接受媒體公開聯訪已725天，再過5天就滿2週年。建議下次總統召集類似會議，不如親自在會後開記者會，讓媒體提問問到飽，這才是真正有所改變。