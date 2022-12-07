九合一選舉結束，民進黨大敗，只保住5縣市，不過嘉義市長重新選舉延長賽，18日投票。因此近日就有YouTuber到嘉義市東區東公有零售市場進行街頭民調，沒想到多數民眾一面倒，更有人指出「當然要支持黃敏惠，因為她這次做得很好，付出很多，也很關心嘉義人民，也充滿人情味，處事也公正」，引發討論。

YouTuber《木炭Charcoal》今（7）日PO出了一段影片，對於18日的嘉義市長投票，由國民黨由現任市長黃敏惠爭取連任，民進黨則是推派前立委李俊俋，另還有無黨籍的陳泰山、「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」及鄭凱升，而在嘉義市東區東公有零售市場的50份調查樣本中，國民黨候選人黃敏惠獲得37票，民進黨候選人李俊俋僅獲得13票，差距懸殊。

其中有接受訪問的民眾表示，「當然要支持黃敏惠，因為她這次做得很好，付出很多，也很關心嘉義人民，也充滿人情味，處事也公正，不像民進黨盡出奧步，還會貪汙」、「支持1號黃敏惠，因為不認識李俊俋」、「黃敏惠代表我們嘉義！啊…因為李俊俋長的不帥」，許多民眾也坦言，對於李俊俋其實不太認識，沒什麼印象。