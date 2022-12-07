大陸人民網引述中國國家管網集團消息，中俄東線天然氣管道工程泰安至泰興段今（7）日正式投產。該管段投產後，中俄東線與「西氣東輸」管道系統在江蘇泰興正式聯通，「北氣南下」通道延伸至長三角地區，象徵中國東部能源通道全面貫通。

中國國家管網集團相關負責人表示，此次投用的管道屬於中俄東線南段工程，全長750公里，設計年輸氣量189億立方公尺，歷時23個月、提前半年建成投產。該管段投產後，來自西伯利亞的清潔能源，經東北三省、京津冀、環渤海南下抵達上海，提升長三角地區天然氣保供能力約5000萬立方公尺／日。

負責人還表示，隨著東部能源通道的全面貫通，中俄東線在大幅提升東北地區資源供應能力、推動「氣化東北」進程的基礎上，增加了環渤海地區陸上資源供應通道，緩解該區域對進口液化天然氣（LNG）的依賴，一定程度上降低用氣成本。

負責人強調，通過與西氣東輸管道系統互聯互通，推動長三角地區形成東、西、南、北四方供氣格局，有效緩解區域管輸瓶頸。中國東部沿海地區資源調配和互供互保能力將得到進一步提升，對於保障高峰期供氣安全、促進管道沿線經濟社會發展具有重要意義。

報導指出，中俄東線北起黑龍江黑河，南至上海，途經9個省市區。管道全長5111公里，其中新建管道3371公里，利用在役管道1740公里，是繼中亞管道、中緬管道後，向中國供氣的第3條跨國境天然氣長輸管道。全線按照北段（黑河-長嶺）、中段（長嶺-永清）、南段（永清-上海）分段核准、分期建設。其中，北段工程和中段工程已分別於2019年12月2日、2020年12月3日建成投產，南段工程於2021年1月6日全面開工建設。