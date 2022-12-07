全球股市11月以來翻多，台股跟進，主動式操作的台股基金也一吐怨氣，表現亮眼。投信法人表示，台股歷經大幅度修正調整，已逐步反映升息因素及經濟溫和衰退之風險，隨通膨降溫，將驅使聯準會放慢升息速度，加上台股企業基本面不差，建議中長線資金可開始逢低布局。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，台股目前處於空頭修正尾聲到下波多頭的過渡期，預估未來半年在通膨降溫、聯準會升息近尾聲並可能轉鴿下，後續若電子業庫存調整接近尾聲、景氣落底好轉的預期，將有助台股回升。

在台股基本面部分，日前上市櫃第三季財報公布，稅後純益約1.14兆元、季增4.2％，雖低於今年第一季及去年同期，不過仍是歷史第三高，累計前三季獲利達3.39兆元，較去年成長並改寫同期新高。

中信小資高價30ETF張嘉祐指出，台股將呈現先蹲後跳，大陸防疫政策鬆綁、企業庫存消化程度以及貨幣政策，都是年底至2023年的關鍵指標，惟市場不確定猶存，台股短期內仍處波動期間，投資人可布局具兼具基本面、政策題材的ETF，以在不確定性中，尋求穩定資金波動的機會。