當前儘管市場預測，聯準會將放緩升息速度，但信用緊縮對經濟與需求的衝擊，未來幾季將逐步發酵，台股震盪不可不防，可藉由台灣各類多元資產平衡布局。

日盛台灣多重資產基金研究團隊指出，台灣特別股擁有較穩健的票面股息，且長期價格波動度低，加上持股結構以國內法人為主，根據台灣證交所統計至9月30日，外資持有占比平均僅約1.4％，相對不會有外資撤出造成的波動，滿足穩健類型及退休族資產配置所需。

由於台灣多重資產型基金投資聚焦台灣境內發行之可轉換公司債、特別股及高股息股票等具息收之新台幣資產，具有穩定高股息、與長期波動度低於大盤之投資優勢，建議投資人可適時納入資產配置中，抵禦股市下檔風險。

復華傳家基金經理人郭家宏表示，聯準會官員仍持續釋出明年內不降息的鷹派論調，歐洲能源斷供及通膨壓力升溫下歐洲央行可能被迫大幅升息。電子業庫存將調整至年底，但通膨將降溫、經濟惡性循環源頭可望開始改善，股市將隨聯準會政策態度變化震盪築底，因應市場不確定性，操作上將偏重均衡配置，同時配置債券部位控制下檔風險。