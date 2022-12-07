金曲歌后魏如萱7日受邀出席公益記者會。她在10月宣告與演員老公隆宸翰結束4年婚姻，今是她離婚後首度公開受訪，坦言，恢單後的生活並沒有很大的差異，因為每天都依舊排滿工作、陪伴家人，並透露至今與前夫保持聯繫，2人每周都會固定抽空陪伴家人，在農曆春節也有會碰面的計畫，保持良好互動。

被問及離婚原因？她語帶保留說：「這種事情在公開場合說不太好，不能只是我單方面說，我們有達成協議不能討論這件事。」她在台上狀態良好，看來早已調適好心情，開始想戀愛？她笑說，目前忙著工作、演舞台劇等，還要照顧家人，沒有多餘的時間認識新朋友，戀愛一切看緣份，對方的身份、個性及外型等都不會有設限。

她今驚喜宣布將在明年上半年第4度登上台北小巨蛋開唱，預計至少舉辦2場，詳細時間、內容將在之後統一公布。向來活力滿滿的她，卻在活動上走路緩慢、行動小心翼翼，原來她一早趕著出門穿褲子時意外閃到腰，舊疾腰傷復發，無奈說，很不爽、痛到罵髒話，一收工後趕緊赴醫院打消炎針。

近日擔任羅慧夫顱顏基金會愛心大使的她，憶起幼時出車禍導致左眼球被撞歪，造成嚴重大小眼、左右臉型不平衡，直到小學6年級才開刀，過去自卑不敢照鏡子，就學期間有被同儕排擠，「我被孤立的感覺，此生難忘」，剛出道時，更被批評外表跟聲音差很多，努力逐漸走出低潮，她鼓勵說：「我們都會在意別人的眼光，但只要愛自己、接納自己，可以慢慢的走出來，不要因為外界的偏見眼光就否定自己。」