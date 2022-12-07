中市勞工局見證中龍鋼鐵股份有限公司企業工會與公司，雙方簽訂團體協約。(台中市政府提供)

中市勞工局見證中龍鋼鐵股份有限公司企業工會與公司，雙方簽訂團體協約。(台中市政府提供)

中龍鋼鐵股份有限公司與企業工會歷經多次協商溝通，7日舉辦團體協約簽約 儀式，在台中市政府勞工局長張大春見證下，勞資雙方共同簽訂完成，攜手開創嶄新和 諧新關係；擬定協約多項內容優於現行勞動法令，包含增設主婚假1日、提供員工子女結婚使用申請等多達7項條文，兼顧員工權益及公司營運發展的長久利益，打造友善幸 福職場，充分展現中鋼集團企業踏實精神，共創勞資共好共榮。

企業工會理事長蔣秉松分享簽訂團協歷程，感謝資方願意坦誠和勞方溝通，勞資雙方對 話重在換位思考，公司有好的營運，員工福利才會好，和資方溝通應與時俱進，充分協 調才能為員工爭取最大權益。

中國鋼鐵公司董事長翁朝棟說，勞資雙方簽訂團體協 約應該先求有、再求好，是穩固勞資關係的指引，也是幸福企業的象徵。

張大春表示，中龍鋼鐵股份有限公司是大台中地區標竿企業之一，更是勞工局的好夥伴，勞工局協助其勞資協商，和工會建立良好溝通機制，提供相關法令諮詢及釋疑，終在今年12月見證雙方順利完成簽約，別具意義，也為勞資雙方樹立良好互動典範，盼透 過此舉，帶動轄內事業單位與工會簽訂團體協約，營造和諧勞資關係，共創勞資雙贏。

張大春說，事業單位之勞動條件須符合勞動法令規定，但優於勞動法令的相關事項， 可經由勞資協商約定。勞工如為爭取較優勞動條件，可透過工會集體向雇主進行團體協商，促進工會組織團結，凝聚會員向心力；另一方面，雇主也可要求勞工工作產能增加，提升工作效率，透過協商，不但能避免勞工發動罷工或其他勞資爭議行為，更有助穩定勞資關係，展現企業形象。

張大春強調，勞工局也配合勞動部修正「勞動部獎勵工會簽訂團體協約實施要點」，擴大「協助及輔導工會完成簽訂團體協約之工會或工會聯合組織」獎勵對象，持續整合台中市工會及 工會聯合組織各項資源，協助事業單位與勞工團體進行團體協約協商，以利勞資雙方了 解協約所須程序及效益，鼓勵勞工有機會參與公司決策，強化企業與工會的永續發展。