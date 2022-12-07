白嘉莉拿出巨型信用卡，呼籲大家踴躍捐款獻愛心。（粘耿豪攝）

白嘉莉一身輕便裝扮，仍不失高貴氣質。（粘耿豪攝）

「最美麗的節目主持人」、73歲資深女星白嘉莉今（7日）出席TVBS第3屆「分享 愛無限」慈善募款記者會，她愛心不落人後，返台這2年多期間曾推掉按摩椅等商業廣告邀約，全心投入公益活動，「當然我可以賺到很多錢，但商業的我不做，我只想把我的愛心奉獻給大家。」

白嘉莉從印尼返台後，一直下榻台北君悅酒店，她認為住飯店很方便，最主要房很大，有空間可以畫畫，「因為我習慣早起，以前我都是起來打高爾夫球，差不多5、6點就開始打球，這次回台灣沒有帶球具，所以就開始畫畫。」

加上，白嘉莉說在印尼的家，請10幾個傭人，如果在台灣購屋，傭人將是很大問題。她也稱回台期間出書、開畫展也沒時間看房子，若有機會不排除在台置產，一切看緣分，「我以前在美國、新加坡的房子，買時很乾脆，是你的就是你的。」不考慮價錢？她笑說：「考慮！當然賣房子的都會算我特別的價錢，我就看有沒有這種緣分。」

她天生麗質，身材纖細，表示沒有特別做運動，在飯店也沒上健身房，本來想去游泳也不方便，飲食上，她什麼都吃，「因為我不喜歡浪費食物」，不過，每天都一定要泡澡才休息，就算只有5分鐘，也會比較好睡，強調「真的沒有特別保養的方法」，所以飯店房型一定要有浴缸。

此外，白嘉莉擔任「分享 愛無限」公益大使時常透過藝術畫作表達對社會關懷，每天都會透過畫畫療癒身心，也藉由旅行認識各地的畫家，培養不同畫風。這次更與慢飛天使們一同拍攝慈善募款宣傳影片，帶領慢飛天使一筆一畫地勾勒出夢想輪廓。

白嘉莉深受感動，表示在五顏六色的繪畫藝術裡，和慢飛天使們透過畫筆盡情談論夢想，期許台灣的孩子都能大膽做夢，「而我的夢想就是把愛奉獻給台灣這片土地，因為台灣是我長大的故鄉，在回來台灣的這2年多來，我始終記得從小父母教導我要飲水思源、知恩圖報，所以我也特別希望藉由公益活動回饋台灣。」。