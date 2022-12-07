東北季風稍減弱，明日氣溫再略回升，不過各地夜晚清晨仍然偏涼，基隆北海岸、大台北山區、東北部地區整日為陰雨的天氣。氣象主播戴立綱表示，周五（9日）深夜冷空氣分為兩階段南下，第一階段在周六（10日），氣溫降到17度，更強的冷空氣可能會在下周三（14日）接近台灣，溫降幅度明顯。

氣象局表示，明天降雨在迎風面北部、宜花為主，雲量較多偶有零星雨，不過空檔較長，大多時間為陰時多雲的天氣，只有在基隆北海岸、大台北山區、東北部地區降雨較持續、明顯，整日為陰雨的天氣，且有大雨發生的機會，中南部則為多雲到晴，都可以見到陽光，感受溫暖舒適。

溫度方面，白天高溫北台灣為22、23度左右，其他地區則可以來到26至29度，夜晚清晨各地低溫普遍為17至19度，還是偏涼一些，要注意北台灣整日較涼、中南部日夜溫差較大。

氣象局分析降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，周五至下周三（9日至14日）天氣型態類似，持續為東北季風影響的環境，氣溫逐日略轉涼，到下周三北台灣低溫可以來到14、15度左右，其他地區也下降到16、17度，北台灣整日濕涼、其他地區早晚亦涼。

降雨方面，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，降雨空檔多，大多時間為陰時多雲，不過基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨持續、明顯，整日為陰雨，且有大雨發生的機率，而中南部為多雲到晴，日夜溫差較大。