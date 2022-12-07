檢警「招待所之亂」的地下匯兌業者郭哲敏涉洗錢案逃亡海外，有位自稱是郭男前員工的吳姓男子今日出面質疑，他不滿去年曾被郭男找人擄走，指控檢警沒有積極偵辦。對此，三重警回應，有將郭男涉案部分併案函送；新北檢表示，已將押走吳男的5名主嫌起訴，不過查無警方移送郭男的資料，並稱警方行政流程不符，已請警方辦理正式移送。

據了解，吳男在社群平台發文指控，自己在去年9月28日在三重遭郭哲敏教唆手下強押上車綁到彰化，三重警察後來在彰化鐵皮屋攻堅把自己救出來，但事後新北的檢察官竟只當成一般的傷害案件處理。

他更聲稱三重警方明知自己是被郭哲敏叫人擄到彰化，但在三重分局製作筆錄時，「郭哲敏卻大搖大擺到三重分局來看他的手下後就離開了，而綁我的嫌犯竟然沒有上手銬的坐在我身旁，讓我很害怕」，強調當時律師有向三重警察抗議，但警方完全不理會。

對此，三重警澄清，去年9月28日獲報後立刻組成專案小組進行追緝，鎖定作案車輛後立刻循線南下趕到彰化救人，當天就在彰化縣將肉票救出，並逮捕5名男子。據悉，雖然吳男當時有稱幕後黑手是郭男，但沒有直接證據，因此5名主嫌先被移送新北檢，後續才通知郭男由律師陪同，隨後併案函送檢方偵辦。

新北地檢署今也表示，已經起訴5名主嫌，雖然警方有函送郭男的一份警詢筆錄，但沒有犯罪事實等移送書所應具備之內容，並非正式移送，據了解，此份函文也是由偵查隊長代決行，與移送需由分局長決行的行政流程不相符，已請三重分局辦理正式移送。