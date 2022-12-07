澎湃新聞7日報導，中共中央政治局6日召開會議，分析研究2023年經濟工作。此會被視為隨後即將召開的「中央經濟工作會議」前奏。大陸中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，會議首先指出，「明年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年」，這是對明年經濟工作環境的總體概括。除此之外，明年還是實施《十四五規畫》承上啟下關鍵一年，也是邁向「後疫情時代」過渡之年。

會議定調了明年中國經濟工作依然是「穩字當頭、穩中求進」，這是連續第二年強調這一經濟工作總基調。

會議強調，明年要凸出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，有效防範化解重大風險，推動經濟運行整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長。

在三穩中，「穩增長」排在第一位。今年11月底，中國宏觀經濟論壇（CMF）發布《CMF中國宏觀經濟分析與預測報告（2022-2023）》也指出，2022年在「三重壓力」和超預期衝擊疊加下，中國宏觀經濟實現了「弱企穩」。

「在二十大定調之後，特別是隨著疫情衝擊減弱，實現經濟的高品質發展就成為當務之急。」溫彬說。

澎湃新聞報導，「明年穩增長的壓力會比較大。」中國企業聯合會研究部研究員劉興國表示，從去年以來，可以感到需求收縮的情況沒有很好地緩解，因此，會議的一些提法都在「想方設法擴大需求」。

會議提出，要著力擴大國內需求，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。溫彬認為，這與二十大報告精神一脈相承，由於明年主要經濟體可能陷入衰退，穩增長要更多依賴內需。

會議指出，加強各類政策協調配合，優化疫情防控措施，形成共促高品質發展的合力。12月7日，國務院聯防聯控機制綜合組公布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》，從科學精準畫分風險區域、進一步優化核酸檢測、優化調整隔離方式等方面提出新舉措，溫彬認為，隨著疫情防控措施的逐步優化，各方對層層加碼和過度防控的擔憂會逐步緩解，市場預期有望大為改善。

值得注意的是，此次會議為五個政策定下了基調，即「積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，產業政策要發展和安全並舉，科技政策要聚焦自立自強，社會政策要兜牢民生底線。」。

溫彬表示，與2021年底中央經濟工作會議提出的「七大政策」相比，本次的提法更為聚焦。「積極的財政政策要加力提效」與2018年底中央經濟工作會議的提法一致。在這一政策主導下，次年兩會制定的財政赤字率由2.6％提升至2.8％，新增專項債規模由1.35萬億提升至2.15萬億。預計明年的赤字率將會高於今年的2.8％左右，專項債規模也將在連續兩年3.65兆基礎上相應提升。

「穩健的貨幣政策要精準有力」，與近些年貨幣政策「鬆緊適度」「合理適度」「靈活適度」的提法截然不同，預計明年貨幣政策力度將會加大，降準、降息等總量政策將會擇機推出，各種結構性政策工具也有望加量。

劉興國認為，會議還強調「大力提振市場信心」，這是值得關注的提法之一，「投資信心不足，應該說也是今年以來一個很重要的問題。他做了一些企業跟蹤研究，發現部分企業家明顯有信心不足現象，對投資的預期相對比較保守，態度相對偏謹慎。」。

「當前，信心比什麼都重要，採取一些措施穩住投資者的信心，才會帶來增長。」劉興國說。

「激發全社會幹事創業活力，讓幹部敢為、地方敢闖、企業敢幹、群眾敢首創」也是此次會議的新提法，劉興國認為，這也有利於提振信心，「比如，在政府服務的流程優化上，可能會提出一些新舉措，來進一步促進投資便利化，增強投資的吸引力。」。