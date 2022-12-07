網路家庭（8044）旗下子公司商店街市集7日召開股東臨時會通過辦理減資案，減資5億3,676萬元，減資後實收資本額為180元，分為18股，每股面額10元。

為加速整合集團資源，網路家庭集團啟動組織重整計畫，商店街市集表示，此次減資案為啟動資本重組的第一步，已獲主要股東及銀行團支持，完成減資後，將讓財務結構及營運更加健全，並強調商店街市集的業務及營運正常、不受影響。

PChome 商店街自2005年開始對全台中小企業提供網路開店服務，目前已有超過12萬2,000店在網路上提供服務，PChome 商店街也加強協助中小企業進行數位轉型，並持續發展各式線上市集及虛實整合服務。

商店街市集指出，受到疫情影響， 相當高比重的中小企業營收下滑、訂單減少，亦影響消費者購買行為從實體店鋪移轉至虛擬網路，未來商店街市集將持績積極協助全台微型商家數位轉型，持續推出新的商業模式，追求長期發展契機。