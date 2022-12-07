金鐘主持人廖科溢今(7日)宣布喜訊，再婚美女主播秦綾謙，未料卻遭前女友爆料他劈腿又欠錢，對此，他也回應了，「針對爆料一事，部分真、部分不實，但其中確實存在著處理失當的問題」，坦言「結束感情的過程的確不夠完美」，但婚後絕對不存在著不忠的問題。

廖科溢今遭電視台女副總、前女友指控劈腿，對此，他表示因為人在國外，沒能即時說明，關於上一段婚姻，他解釋：「過去不懂經營婚姻，加上聚少離多，以失敗收場，在自己人生階段中，留下一筆遺憾。」至於離婚後他也低調談過幾段感情，「但感覺不對確實就是不對，感情事是勉強不來的」。

廖科溢發聲回應劈腿疑雲。(圖／取自廖科溢臉書)

他也坦言「結束感情的過程的確不夠完美，但婚後絕對不存在著不忠的問題」，他和秦綾謙結婚是經過深思熟慮，「始終認為遇到了真愛就得義無反顧，也因為不捨與綾謙分離，積極想改變工作型態，所以在最後一趟外景前，毅然決然離開了亞洲旅遊台，而目前的拍攝工作同樣是承諾過的節目，所以盡力完成。」

他強調不會以謾罵、互咬方式處理紛爭，過去的恩怨會由自己一肩扛起，未來該面對的也會自己承擔，「但我選擇了綾謙，我就會愛到底」。