111學年富邦人壽UBA大專籃球公開男一級第二階段預賽，健行科大前4場賽事都是很大的分差取勝，特別是6日以113比57大勝台灣體大56分，創下本季UBA男一級目前最大勝分，7日面對台灣藝大強悍挑戰，加上對裁判哨音較不適應，健行從開局9比0到被對手緊咬比數，最終在大四後衛高錦瑋全場15投11中高命中率、31分幫助下，87比80順利收下5連勝。

賽後健行科大教頭劉孟竹指出，此役雖然球隊開局不錯，但台藝大很快調整過來，且不是只以外籍生阿拉薩為得分重點，而是本土也有跳出來，讓前4場打得相對順的健行球員有點嚇到，加上有些犯規被吹覺得應該沒犯卻被吹犯，或是覺得有犯規但裁判未響哨，也讓球員面臨一些考驗，「台藝大這場比賽打得很好，讓我們學了寶貴的一課，相信之後面對更強的隊伍，會有更好的準備，也很幸運最後留住勝利。」

本季單場得分首度達雙位數的高錦瑋表示，練球和比賽時會希望讓隊友多培養進攻信心，在賽程進入強度更高的時候，可以有更多得分點分擔進攻壓力，此役他有觀察到對方外籍生阿拉薩在守擋拆時會出現漏洞，和教練討論後也多針對這點去做攻擊，加上在隊友進攻無法發揮下，自己要挺身而出，就接管比賽。

劉孟竹補充，此役高錦瑋展現球隊精神領袖的樣貌，在分數較近時跳出來化解危機，對於自己大四這季的成長，高錦瑋說：「就是處理球和領導能力，畢竟現在陣中大四就我和丁冠皓，自然要有學長領導的樣子，我也不排斥這樣的角色，因為大家都是為了球隊好。」

早上5點半就會起床展開訓練的高錦瑋透露，自己高中就有打職籃的想法，希望透過籃球幫助家庭過更好的生活，有能力後也想回饋公益，因此大學畢業後肯定也要挑戰職籃，昨天他也看了現在效力PLG福爾摩沙台新夢想家的學長林俊吉的比賽，認為以自己173公分身高來說，還得再練壯一點，才能面對職業舞台挑戰。

健行科大除了高錦瑋展現學長領袖精神，外籍生史密斯表現也可圈可點，中距離跳投及比賽尾聲一記麻辣鍋，都是值得稱許的精彩好球，本戰和後衛徐宏瑋同樣贊助全隊次高14分並抓下12記籃板，樂得劉孟竹開玩笑說要給他加雞排。

台藝大共4名球員得分雙位數，阿拉薩19分最高，余維豪、喬納森各貢獻14分。

健行科大史密斯14分、12籃板，表現受到教頭劉孟竹肯定。（大專體總提供）