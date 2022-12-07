澎湃新聞報導，「上海迪士尼度假區」官方微博12月7日發布消息稱：上海迪士尼樂園將於8日起重新開放，當日上海迪士尼樂園的營運時間為上午8：30至晚間20：00。

上海迪士尼小鎮、星願公園和上海迪士尼樂園酒店已於11月17日恢復營運。上海迪士尼樂園的重新開放，標誌著上海迪士尼度假區全面恢復營運。

上海迪士尼表示，將根據大陸政府最新疫情防控措施更新度假區的遊客防疫需知，遊客務必在遊玩前了解需知並嚴格遵循。部分景點、現場娛樂演出、餐廳和商店將有可能臨時暫停開放或以降低承載量的方式開放或呈現，請及時通過度假區官方App瞭解最新營運資訊。

遊客可通過上海迪士尼度假區官方網站、App、官方微信公眾號、預訂服務中心或聯繫度假區官方旅遊合作夥伴以查詢上海迪士尼樂園的門票資訊。

對於在暫時關閉期間出行計畫受到影響的遊客，可聯繫原購買管道進行諮詢、退款或改期。