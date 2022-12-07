嘉義縣大埔鄉和平社區位於曾文水庫邊，每逢颱風季時總是會有許多漂流木，社區的長輩過去大多製成蚊香，但在台灣公益聯盟的老師帶領之下，阿公阿嬤們利用農瑕之餘把漂流木結合學校課程，製成一把把美麗的小提琴，更帶動青年返鄉，今年也獲元大公益圓夢計畫。

元大金控暨元大文教基金會從2016年發起 Dream Big 元大公益圓夢計畫以來，每年參與徵選單位屢創新高，今年除特別 增加名額，因應疫情也開設Dream Big 元 大 公 益 圓 夢 計 畫 專 屬 的YouTube 與 Podcast 頻道。

大埔鄉是嘉義縣面積最大、人口最小的偏遠鄉鎮，大埔鄉和平社區距離嘉義市市區車程要1.5小時、就算搭高鐵到台北也要數小時才到的了，但台灣公益聯盟督導彭美琪表示，原本偏鄉想上音樂課，但苦於沒有老師願意來，所幸有老師愛上大埔的好山好水，因而願意來教課。

彭美琪說，社區的長者看到小朋友學琴後，也想要跟孩子一起學習，因此再媒合老師教導長者把漂流木製成一把把小提琴，把兒少服務結合長者服務，「到現在連和平村的LOGO也成小提琴」。

和平社區發展協會銷售專員王晨雯說，透過社區發展特色，也把社區的農產品銷售出去，更創造出在地就業機會。

元大文教基金會表示，將持續發揮Dream Big 元大公益圓夢計畫公益平台角色，讓每一份幫助圓夢成長的力量，發揮一加一大於二的綜效，帶領元大志工團與有志之士勇敢逐夢，圓出最大夢想。