內政部長徐國勇因個人健康因素向行政院長蘇貞昌請辭，幾經慰留後，徐國勇仍希望蘇貞昌准其辭職，行政院發言人羅秉成今（7）日表示，蘇貞昌決定勉予同意，並指定內政部政務次長花敬群代理。對此，前立委郭正亮今日就表示，「徐國勇這樣是要逼蘇貞昌下台」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《綠也掀桌》中表示，之所以徐國勇請辭，是因為他想要「逼蘇貞昌下台」，因為蘇貞昌不一定會下台，蘇貞昌也認為現在沒有人能組閣，郭正亮坦言，「蘇貞昌這個人，只要沒有完全不可挽回的情勢，他就不會走」，不過郭正亮也強調，而徐國勇身體不好也是事實，可是再撐一個月也不是說撐不過去，郭正亮認為，「徐國勇是看到蘇貞昌怎麼還不下台，蔡英文不能再這樣搞下去，這樣搞下去黨會分裂」。

而根據知情人士指出，徐國勇請辭的意向，除了有調養身體健康因素之外，在蔡英文召開高層會議，敲定立法院會期結束後，將全面檢討府院及內閣人事，也是徐國勇決意請辭的考量時機，讓府院黨高層得以更積極重新規劃人事佈局。