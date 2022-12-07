中華化（1727）7日召開線上法說會。中華化表示，通膨、地緣政治等因素，總體環境不確定性高，三大業務中，基礎、特化明年第一季市況預計將持平。雖然半導體下游產業開工率下降，但電子級硫酸以先進製程應用為主，受景氣循環波動影響較低，仍樂見明年第一季電子化學品表現。

中華化第三季營收5.84億元，季增5.2％，但因原料價格在9月反轉下跌，提列跌價損失，每股虧損0.09元；前三季營收17.4億元，年增23.9％，EPS 0.59元。

中華化前三季基礎化學品營收比約56％，特用化學品25％，電子化學品20％。半導體前段、後段封測、光電業的濕式電子化學品產品、客戶都是潛在可服務客戶。

中華化指出，主要產品包括酸鹼及水處理化學品等基礎化學品；特用化學品則有客製化樹脂、塑膠單體合成；電子級化學品包括電子級硫酸、蝕刻液、顯像配方化學品。

另，基礎化學品中，粉體聚氯化鋁可用於淨水處理、一般工業用水處理、都市下水、土木排水、工場排水處理、製造過程中的聚集沉澱劑、有機污泥過濾脫水劑等。

中華化電子化學品持續朝半導體、記憶體、封測前段高階產品布局，特用化學品則著墨高質化產品；電子級硫酸打進半導體供應鏈，電子化學品業者業績持穩看待。