究竟該怎麼做才能抱得美人歸？一名網友透露，友人最近對一位剛認識的女子頗有好感，每天都開著百萬名車殷勤接送，希望能藉此拉進彼此距離，但這樣的計畫最終以失敗收場。貼文一出，不少網友都認為，這名男子的行為太過刻意，「難怪女方覺得壓力大」；也有人開玩笑說，「臉一定不行，幫QQ」。

原PO在PTT八卦板發文表示，友人近期在因緣際會下和一名妙齡女子相識，為了能有更進一步的發展，每天都開著要價300萬元以上的豪華名車，多花半小時的路程，特地繞過去接送這名女子上班，不料才沒過幾天就遭到女方婉拒，直說「這樣壓力太大」。原PO好奇發問：「請問這樣還有機會嗎？還是已經沒救了？」

貼文曝光後，引來許多鄉民歪樓笑說：「臉一定不行，幫QQ」、「醜到錢掩蓋不了」、「壓力太大(X)；感到噁心(O)」、「那台300萬你要說啊，女孩兒不懂有屁用」、「長相太噁心，怕被同事看到」、「確實啊！一臉就是獸慾樣」、「到底多醜啊？居然不願被載」、「你應該是夠有錢，不如去整型吧」、「女的還算不錯，沒把你當工具人」。

然而，也有不少人認為，兩人還沒有在一起，太過殷勤接送勢必會造成反效果，紛紛留言，「不是男女朋友，這樣接送很怪」、「剛認識就舔過頭，難怪女的會壓力大」、「太刻意會有壓力，尤其不帥會放大那個效果，但起碼沒給肥宅錯誤的想像空間」、「當然啊！到時候不交往，又不知道要被講多難聽」。