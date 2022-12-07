宛如核彈威力的紀錄片《Harry & Mehgan》距離上線剩不到1天，薩塞克斯公爵夫婦哈利和梅根此前人在紐約接受甘迺迪基金會所頒發的「希望漣漪」（Ripple of Hope）獎，典禮上面對記者犀利提問「你們把錢看的比家人重要嗎」，夫妻倆一臉尷尬快步離開，哈利還埋怨回嘴「太多問題了」。

薩塞克斯公爵夫婦哈利和梅根接受甘迺迪基金會所頒發的「希望漣漪」（Ripple of Hope）獎

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，哈利和梅根週二接受羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy）女兒、同時也是該基金會主席凱麗（Kerry Kennedy）所頒發的「希望漣漪」（Ripple of Hope）獎，兩人憑藉前王室成員的頭銜，挺身反對內部存在種族歧視而獲獎，其中還包括烏克蘭總統澤倫斯基。據官方指出，得獎者皆「對於社會改革，保護及促進公平、正義、人權有著堅定信念」。

至於這對夫婦是否實至名歸，得獎名單公布時也引起不少質疑聲浪，普立茲文學獎入圍者納索(David Nasaw)形容，「這是介於極端荒謬和公然可笑的地方…」

哈利和梅根的紀錄片預計於8日播出，先前陸續推出的2彈預告片成功製造話題，記者當然不放過這個機會，兩人面對一連串犀利提問似乎快招架不住，離場時突然被問，「哈利，你們把錢看的比家人重要嗎」，他們沒有回應，甚至抱怨「太多問題了」。

報導指出，梅根的穿衣品味似乎稍微向大嫂凱特看齊一點，當天她身著LV乳白色一字肩禮服，大膽開高衩展露修長美腿，與哈利坐在台上接受訪問，有說有笑氣氛相當融洽，格外親民。