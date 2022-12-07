美國眾議院議長裴洛西訪台後台海情勢升溫，國防部日前透露研擬將義務役兵役延長為一年，此政策也被外界認為是綠營九合一選舉敗北的原因之一。國防部長邱國正今(7日)受訪時透露，兵役延長可望在12月底前公布，目前還在研議階段、對外界問題進行蒐集和說明。民進黨前立委林濁水感嘆，從2003年在中常會發言痛陳不應採募兵制，迄今19年！美女主播劉宥彤則強調，保衛國家沒爭議，重點可能在「公平性」，例如從哪個年次開始？

立法院外交國防委員會今(7日)邀請國防部進行「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」專案報告，在會前接受媒體訪問「兵役延長政策還是在12月底前實施？」邱國正回應「會」，希望在12月底前公告，目前還在研議中，會拖延這麼久是考量周延性，因此針對外界蒐集許多問題，會為此一一說明。

邱國正解釋，今年沒有公告，明年又要往後一年，期望朝這方面研議。而針對外界傳出考量選舉因素而拖延，邱國正則笑回「選都選完了，我們還有什麼顧慮？」同時他也強調，軍方思考很單純，就是為了加強戰力，但他們也聽了民間意見，所以要更加周延的解決才能推動。

「終於要宣布延長役期了！」綠營大老林濁水聞訊，在臉書發文感嘆表示：從2003年在中常會發言痛陳不應採募兵制，迄今19年！

有網友引用「國光計畫」維基條目，批硬改成全募兵，是讓台灣後備軍人都成無武力娃娃兵。林濁水則回：「募兵本陳水扁不變政策，還要修憲廢除服兵役義務，我痛陳不該後，雖不修憲了，募兵既定政策不變，所以逐次縮役期要到全募兵制為止。減到他任期滿正好剩一年，依扁計劃要繼續減，馬剩下的一年要由馬蔡繼續減」。

劉宥彤也在臉書表示，好奇「兵役延長」這一題怎麼解？保衛國家義務沒爭議，重點可能會是在「公平性」吧⋯例如從哪一個年次開始？