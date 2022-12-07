澎湃新聞報導，大陸7日發布《關於進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》，提出10條新措施（新十條》），包括無症狀及輕型感染者可居家隔離、不再對跨地區流動人員查驗核酸和健康碼、不再開展落地檢等。中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮7日受訪再進一步，對個人防疫方法給出建議。

一、疑似感染怎麼辦？

張伯禮表示，民眾一旦有發熱、咽痛、咳嗽等症狀，應及時及早用治療感冒的中成藥，首次用藥量加倍，且多喝開水，多休息。「建議暫時自我隔離，盡量避免外出就醫奔波，減少感染或傳播風險」。

《新十條》提出，「進一步縮小核酸檢測範圍、減少頻次。」

張伯禮提醒，出現症狀後可進行抗原自測，期間應盡量與家人隔離。「如果家中沒有抗原測試盒，或者患者特別是年老或兒童患者，出現持續高熱伴有頻繁乾咳、乏力、咽痛、嗅（味）覺減退、腹瀉等情況，要及時聯繫社區和醫院，與工作人員溝通，視患者情況選擇不同方案。」

二、居家隔離怎麼做？

《新十條》提出「具備居家隔離條件的無症狀感染者和輕型病例一般採取居家隔離」等。張伯禮指出，居家隔離環境應保持空氣流通，冬天也要每天通風，居家隔離患者還需要每日進行環境消毒。

張伯禮提醒，也要重視做好心理準備。「在周圍出現病例、被隔離等事態時，正確對待，積極接納，即來之，則安之。」

張伯禮建議，應當積極做好情緒平復工作，自我調適，如讀書、寫字、八段錦、太極拳等，保證身心放鬆；同時，兒童、青少年的家長也需注意，不要將焦慮情緒傳遞給孩子，保證孩子心理的健康狀態。

張伯禮提到，如果民眾、特別是新冠肺炎確診患者、密接和無症狀感染者，的確無法通過自己排解心理問題，甚至影響日常學習、工作和生活，須及時向專業心理醫生或精神科醫生尋求治療。

三、日常防護怎麼做？

《新十條》提出要保障群眾基本購藥需求。張伯禮表示，抗疫實踐中總結篩選了以「三藥三方」為代表的有效藥物，需在醫師指導下使用，居民可適量預備一些治療感冒、咳嗽等類藥物，包括解熱鎮痛藥、中成藥、常規感冒藥和日常用藥即可。他提醒，慎用網路上宣傳而不常用的藥物。

張伯禮建議近期可以養成一個健康小習慣，「流感、新冠流行期間，每天外出回家，可以用冰鹽水漱口、用棉簽刷刷鼻腔。」

對於老年人和兒童的防控措施，張伯禮表示，對於還未接種疫苗的老年人，如果沒有絕對禁忌證，建議要盡快主動接種疫苗；對於兒童，特別是低齡兒童，不僅要做好兒童本人的個人防護，其家長、監護人也要做好相應的防護措施，家長、監護人要做好平衡營養膳食，安排好作息，提高兒童免疫力，保持兒童房間整潔，通過適時開門和開窗保證足夠新風量，關注兒童心理健康。