瑪黑餐酒推出冷凍威靈頓牛排禮盒 。（瑪黑餐酒提供）

炭烤伊比利豬味噌奶油拌麵。（瑪黑餐酒提供）

瑪黑餐酒冬季新菜搶攻節慶市場。（瑪黑餐酒提供）

瑪黑餐酒冬季新菜，由主廚 Calvin Kao (高榮謙)以巴黎瑪黑區交融各國文化特色為靈感，在歐陸料理技法的主軸下，推出節慶限定料理。

冬季料理常以濃郁、厚實風味滿足味蕾渴望，除了味道堆疊之外，主廚加入「烤」的手法，賦予料理煙燻、碳燒氣息，增加嗅覺香氣層次和厚度 ; 而調味上，則是透過「醃漬」和「發酵」的風味元素，例如利用 P＆T柏林選茶中的佛手柑伯爵茶自製康普茶、白蘿蔔油醋醬汁等，巧妙扮演取得味道平衡的靈魂關鍵，冬季因氣溫較低，有利於食物在醃漬和發酵過程中擁有充裕的時間釋放，使食物滋味更為圓潤溫和且滲透入味，為冬季菜色解膩，清爽味蕾。

餐酒的冬季新調酒同時呼應餐點設計概念，在西方調酒文化中帶入異國韻味，加入東方元素，如：東方美人茶、杭菊、甘蔗汁與日式玄米茶，設計出四款濃度和風味取向各異的佐餐調酒，微醺有趣的調酒，讓每一次的歡聚時刻都留下深刻愉悅的餐飲記憶。不喝酒的賓客，瑪黑也提供四款花果香調的無酒精茶調飲，以P＆T柏林選茶為茶基底，調製出清爽怡人的滋味。

瑪黑餐酒再次推出節慶限定「威靈頓牛排12盎司」，香甜微醺「熱紅酒」和冬季草莓為主題的季節甜品「雪莓帕菲」也乘著歡樂的雪橇同步登場。去年首度推出威靈頓牛排後，一直是餐廳客人不斷熱烈詢問的餐點; 今年，再度於12月重新回歸瑪黑餐酒！為了讓歡樂美味延續到居家餐桌，瑪黑特別推出冷凍版「威靈頓牛排禮盒」包含12盎司威靈頓牛排，附洋芋泥與紅酒醬汁。即日起，獨家於瑪黑家居選物官網販售 ，訂購請至（www.storemarais.com）。

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