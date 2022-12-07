大陸短影片平台「抖音」（TikTok）因為有資安疑慮，遭到公部門資通設備、所屬場域限制使用。教育部長潘文忠今日提到，將跟數位發展部跨部會討論校園是否禁止使用抖音。不過筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航認為，應該要反其道而行，背後原因讓許多網友紛紛直呼專業。

周偉航在臉書粉專「特急件小周的人渣文本」發文表示，公部門若是禁止校園使用抖音，越禁止反而會導致越多人使用，不如反其道而行，讓學校把抖音當成教學軟體，每天作業都要用抖音交，交了之後自動傳連結到父母的LINE，讓父母可以即時兼看家中學生的狀況。「只要有老人臭滲進去，這個軟體沒幾年就死透了」。

對此，許多網友紛紛回應，「期中期末考都改成上台現場拍抖音，結束後再上傳，光想就受不了了」、「這招高明啊！然後還要用抖音上班打卡，連成年人都不想用」、「期待老人家們自製早安影片，保證年輕人馬上不想用」、「意外的有道理耶」、「加進去然後狂放長輩影片、長輩圖」。

潘文忠今日出席2022教育基金會年會，被問到教育部是否會禁止校園使用抖音時，表示將跟數位發展部進行跨部會討論。日前有財政界大老指出，抖音是毀滅台灣很大推手，呼籲政府出面管理；知名律師李怡貞也坦言女兒沉迷抖音，直呼「我是真的覺得抖音真的要全面封殺」。