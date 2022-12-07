半島電視台(Aljazeera)旗下的記者阿克萊(Shireen Abu Akleh) 在以色列採訪時中彈身亡，該電視台向國際刑事法院(ICC)提告，主張阿克萊遭以色列部隊殺害。對此，以色列即將上任的國安部部長班-格維(Itamar Ben-Gvir)表示，他希望將半島電視台驅逐出以色列。

班格維是極右翼政黨「猶太力量黨」成員，他也是納坦塔亞胡的手下，這一屆的以色列政府，很可能是有史以來最極端保守，最排外的政府。

班格維說：「半島電視台就是一個在世界範圍內，持續散發反對以色列與猶太人消息的電視台，他們一直發布虛假宣傳新聞，應該被驅逐出境，停止反以色列的謊言傳播。」

班格維在以色列也是個極右翼政客，他因發表反對巴勒斯坦人的言論而聲名狼藉，甚至發言支持一名在 1994 年殺害 29 名巴勒斯坦人的以色列槍擊兇手。

上個月，以色列總統哈佐格 (Isaac Herzog)曾經表示「全世界都擔心班格維加入以色列政府。」但是效用不大，這一屆的以色列政府，許多都是極右翼份子當選。