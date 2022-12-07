國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇辦公室助理6日晚間竟接到恐嚇電話，對方聲稱「再說黑道就要開槍」，王鴻薇昨晚到信義分局報案，警方在24小時內，晚間已在高雄將涉嫌恐嚇的66歲蔡姓男子逮捕到案，據了解，蔡嫌是深綠支持者，警方目前正將他帶回台北，將再偵訊釐清動機。
專案小組過濾相關可疑人士及電話後，迅速鎖定蔡嫌涉有重嫌，晚間7時許在蔡嫌位在高雄市三民區住處將他查緝到案，蔡嫌初步坦承因不滿王發言內容，因而撥打電話恐嚇，現場並查扣行動電話1支等證物。
國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇辦公室助理6日晚間竟接到恐嚇電話，對方聲稱「再說黑道就要開槍」，王鴻薇昨晚到信義分局報案，警方在24小時內，晚間已在高雄將涉嫌恐嚇的66歲蔡姓男子逮捕到案，據了解，蔡嫌是深綠支持者，警方目前正將他帶回台北，將再偵訊釐清動機。
專案小組過濾相關可疑人士及電話後，迅速鎖定蔡嫌涉有重嫌，晚間7時許在蔡嫌位在高雄市三民區住處將他查緝到案，蔡嫌初步坦承因不滿王發言內容，因而撥打電話恐嚇，現場並查扣行動電話1支等證物。
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