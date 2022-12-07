女星吳玟萱外型美艷、身材火辣，早年被星探發掘成為模特兒，靠廣告和演戲在19歲就賺到人生的第一桶金，過去時常在節目中談婚姻與生活，近年轉戰直播領域，較少出現在螢光幕前，她保養有成，日前過50歲生日，恍如年輕少女的狀態讓網友看傻。

吳玟萱近日剛過生日，她曬出一系列泳裝照，在facebook許下心願：「希望明年生日時，身材還可以保持瘦瘦滴」，她分享自己如何保持身材，很多人以為她吃很少量，她澄清「其實⋯認識我的人都知道，我很能吃、是個吃貨」，吳玟萱分享她用餐的3個特點，「特點1～請問有比賽吃東西特別慢的比賽嗎，我吃東西超級慢，但是我慢慢吃，可以吃很多，特點2～可以很長時間不進食，因為不餓就不吃，我一直沒有每天都吃三餐的習慣，如果吃三餐，我反而會覺得肚子不舒服、或是胃痛，特點3～可以吃完整桌菜，但不愛吃白飯跟精緻澱粉⋯ 其他什麼都吃～不吃會變醜的東西，白話文意思是不吃油膩&脂肪、不愛吃糖果，甜點」，她也提醒以上方法不一定每個人都適用，還是要看個人體質。

照片中吳玟萱身材纖細，美腿宛如鉛筆又直又細，傲人上圍令人看到血脈賁張，連陳美鳳都誇「好正，皮膚超好超會保養」，吳玟萱開心回應「被女神美鳳姐讚美，開心到旋轉飛起」，不少網友送上生日祝福，並留言「女神美到翻天了」、「好美喔，身材很好」。