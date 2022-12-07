【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】選前民調滿天飛，根據中華傳播管理學會「民調透明百科計畫」的統計數據，透明度不及格的民調超過一半。

中華傳播管理學會理事長莊伯仲教授指出，「民調透明百科計畫」啟動以來，已對近80則選舉民調，給予評分以及零到五顆星的星級評鑑，如果以三顆星為及格，則及格民調在所有被評等的民調中，只佔47.4%；換句話說，有超過一半的受評民調，其透明度都不及格。

「民調透明百科計畫」召集人之一的鄭自隆教授在選後總評指出，民調機構應該對於方法做出詳細的說明，《菱傳媒》等機構積極落實透明，準確度也高，這是正確做法，但是還要更進一步揭露DMP平台的做法。

「民調透明百科計畫」召集人之一的游梓翔教授在選前總評指出，就結果看，台灣選舉民調在透明度上的整體表現可說已有一定提升，雖然其中仍夾雜一些資訊揭露明顯不足的民調。「整體民調更為透明，黑箱劣質民調仍在」，是這次的觀察結論。

民調透明百科計畫一共評比了76篇民調，並僅針對透明性，無關準確性，另外提出2篇主張訴求及3篇總結分析報告。依照本計畫的評比標準共分為4層標準、20個項目、35分為滿分。原先評比制度以總分達25分以上可得五顆星，其中23篇內共有13篇民調拿到五顆星。為了督促民調業者能主動提供民調完整數據（含原始問卷、加權係數、去掉機敏資訊的電訪Data set），後期計畫配合滾動式調整，將評分制度調整為達28分以上才可獲得五顆星，並以最高標準來檢驗。隨著2022年九合一選舉落幕，「民調透明百科計畫」歷經三個多月的評鑑也告一段落。

此次民調各星級評比總百分比，以符合三層標準（含基本法定標準、完整民調報告資訊齊全、調查機構無疑慮等）的4顆星（25%）位居第一、其次是有公布完整民調報告，但「資訊不完整」的2顆星（19.7%）及基本法定標準揭露不齊全的0.5顆星（18.4%）。除了分析民調之外，也在文章最後增加「民調小百科」單元，說明專有名詞定義。

綜觀而言，多數民調皆有揭露基本法定標準評鑑。過程中有民調機構主動聯絡，爭取接受評鑑，更有民調負責人在評鑑發布後，尋求更進一步說明評分的具體要求，希望未來能改善評分。但仍有些民調機構無公開完整的報告資料，也未對低星等評比做出說明與改善。衷心盼望學者們善盡學術責任的努力，能提升台灣選舉民調的透明度與專業度。

「民調透明百科計畫」研究團隊由世新大學新聞系教授彭懷恩、世新大學口傳系教授游梓翔、政治大學傳播學院教授鄭自隆3位學者領銜，成員包括銘傳大學廣電系副教授杜聖聰、文化大學新聞系教授莊伯仲、文化大學廣告系教授鈕則勳、世新大學口傳系教授溫偉群、台北大學公行系教授劉嘉薇、台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚、世新大學傳管系教授蘇建州教授等人。（召集人與研究團隊成員分別依照姓氏筆畫排序）

詳細資訊請至官方網站查詢（https://2022ccms.wordpress.com/survey-clean/）。