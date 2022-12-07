國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇，質疑民進黨候選人吳怡農背後有黑道勢力，沒想到辦公室助理6日晚間竟接到恐嚇電話，對方聲稱「再弄黑道就要開槍」，而王鴻薇也已親自到信義分局報案，希望警方盡早抓到恐嚇者，7日晚間嫌犯已在高雄落網。對此，前立委郭正亮7日就表示「今年『掃黑』的議題被無限放大，兩方都不能出錯，大意不得」，引發討論。

郭正亮7日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，其實今年選舉「掃黑」這個議題被無限放大，而對於王鴻薇遭恐嚇，郭正亮直呼「難道是王鴻薇造成的嗎？這也太極端了」，郭正亮更舉例，比如台版柬埔寨，很多事件連續爆發，在選前對選舉造成了一定的傷害。郭正亮強調，「現在炒這個議題對吳怡農是非常不利的，因為短短的時間靠的是知名度跟形象」。

最後郭正亮更斷言，「這次立委補選的投票率我估計不高啦，有45％就不錯了，現在坦白講兩方都蠻強的，不能出錯，大意不得。被黑道恐嚇當然要站在反對黑道這一邊，但面對黃承國這麼有影響力的人，吳怡農這邊的處理就要比較細膩一點，不然對選情一定有傷」。